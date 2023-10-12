Магуайр: процент побед МЮ в матчах, когда я появлялся в старте, очень высок

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своей игровой эффективности.

"Мои выступления под руководством тен Хага говорят сами за себя. Я провел в старте не так много матчей, как мне хотелось бы, но процент побед нашей команды, когда я был на поле, достаточно высок.

Конечно, мне есть в чем прибавлять. Я буду продолжать усердно работать на тренировках. Уверен, что еще будут возможности проявить себя в старте", - приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо