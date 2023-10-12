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Магуайр: процент побед МЮ в матчах, когда я появлялся в старте, очень высок
В текущем сезоне защитник провел за МЮ 4 матча во всех турнирах
Twitter Harry Maguire
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своей игровой эффективности.
"Мои выступления под руководством тен Хага говорят сами за себя. Я провел в старте не так много матчей, как мне хотелось бы, но процент побед нашей команды, когда я был на поле, достаточно высок.
Конечно, мне есть в чем прибавлять. Я буду продолжать усердно работать на тренировках. Уверен, что еще будут возможности проявить себя в старте", - приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо
В текущем сезоне английский защитник провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с "красными дьяволами" действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 20 млн.
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