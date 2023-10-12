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Магуайр: процент побед МЮ в матчах, когда я появлялся в старте, очень высок

Англия
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В текущем сезоне защитник провел за МЮ 4 матча во всех турнирах

Магуайр: процент побед МЮ в матчах, когда я появлялся в старте, очень высок

Twitter Harry Maguire

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о своей игровой эффективности.

"Мои выступления под руководством тен Хага говорят сами за себя. Я провел в старте не так много матчей, как мне хотелось бы, но процент побед нашей команды, когда я был на поле, достаточно высок.

Конечно, мне есть в чем прибавлять. Я буду продолжать усердно работать на тренировках. Уверен, что еще будут возможности проявить себя в старте", - приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо

В текущем сезоне английский защитник провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с "красными дьяволами" действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 20 млн.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
FabrizioRomano

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