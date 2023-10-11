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Харри Магуайр о хейте: Даже Месси и Роналду критикуют. Я пытаюсь вернуться на прежний уровень
Магуайр отметил, что критикуют даже самых лучших игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отреагировал на критику, которой подвергся в последнее время.
"За годы выступлений за Англию я получил немало похвал. Возможно, последний год или около того оказался не таким, но пять лет до этого я получал очень много хороших слов.
Таков футбол, таковы его правила. Нельзя просто продолжать играть на самом высоком уровне и не получать критику. Так не бывает, только если ты не лучший в мире, а это, наверное, Месси и Роналду. Но даже их все равно критикуют.
За последний год обо мне было так много разговоров. Чтобы эти разговоры начались, нужно было пройти путь до топ-исполнителя, что я и сделал за предыдущие пять лет.
В последний год все идет не по плану, но я уверен, что все вернется на круги своя. Карьера - долгий путь. Много взлетов, много падений, возможно, это был небольшой всплеск, и я пытаюсь вернуться на прежний уровень", - сказал Магуайр.
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