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Харри Магуайр о хейте: Даже Месси и Роналду критикуют. Я пытаюсь вернуться на прежний уровень

Англия
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Магуайр отметил, что критикуют даже самых лучших игроков

Харри Магуайр о хейте: Даже Месси и Роналду критикуют. Я пытаюсь вернуться на прежний уровень

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр отреагировал на критику, которой подвергся в последнее время.

"За годы выступлений за Англию я получил немало похвал. Возможно, последний год или около того оказался не таким, но пять лет до этого я получал очень много хороших слов.

Таков футбол, таковы его правила. Нельзя просто продолжать играть на самом высоком уровне и не получать критику. Так не бывает, только если ты не лучший в мире, а это, наверное, Месси и Роналду. Но даже их все равно критикуют.

За последний год обо мне было так много разговоров. Чтобы эти разговоры начались, нужно было пройти путь до топ-исполнителя, что я и сделал за предыдущие пять лет.

В последний год все идет не по плану, но я уверен, что все вернется на круги своя. Карьера - долгий путь. Много взлетов, много падений, возможно, это был небольшой всплеск, и я пытаюсь вернуться на прежний уровень", - сказал Магуайр.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
bbc

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