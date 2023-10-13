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Постекоглу - лучший тренер АПЛ в сентябре. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Постекоглу взял приз второй месяц подряд

Постекоглу - лучший тренер АПЛ в сентябре. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ

Фото: twitter.com/SpursOfficial

UA-Футбол
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Тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре. Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.

В сентябре "Тоттенхэм" выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. "Шпоры" идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.

На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп. Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард "шпор" Сон Хын Мин.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Ангелос Постекоглу
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