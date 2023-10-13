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Постекоглу - лучший тренер АПЛ в сентябре. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ
Постекоглу взял приз второй месяц подряд
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре. Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.
В сентябре "Тоттенхэм" выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. "Шпоры" идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.
На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп. Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард "шпор" Сон Хын Мин.
Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Month awards for Ange Postecoglou ????#PLAwards pic.twitter.com/8ucxWU4Kar— Premier League (@premierleague) October 13, 2023
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