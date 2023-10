Постекоглу - лучший тренер АПЛ в сентябре. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ

Тренер "Тоттенхэма" Эндж Постекоглу признан лучшим в АПЛ в сентябре. Австралийский специалист взял приз второй месяц подряд. Он стал первым в истории лиги, кому это удалось в первые два месяца работы в АПЛ.

В сентябре "Тоттенхэм" выиграл 3 матча из 4 и один раз сыграл вничью. "Шпоры" идут на первом месте в АПЛ с 20 очками после 8 туров.

На награду также претендовали Микель Артета, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юрген Клопп. Ранее приз лучшему игроку сентября получил форвард "шпор" Сон Хын Мин.

Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Month awards for Ange Postecoglou ????#PLAwards pic.twitter.com/8ucxWU4Kar