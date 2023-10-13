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Зинченко – третий лучший игрок в Арсенале: ESPN составил список самых важных футболистов из большой шестерки АПЛ
Важнее для команды только Эдегор и Сака
arsenal.com
Авторитетное издание ESPN составило список самых важных футболистов для "большой шестерки" АПЛ. Александр Зинченко попал в тройку лучших из "Арсенала".
Игроки отбирались по их игровым навыкам, а также важности для тактического рисунка команды. При этом акцент при составлении рейтинга делался именно на первую характеристику.
Топ-5 "Арсенала":
- Букайо Сака
- Мартин Эдегор
- Александр Зинченко
- Виллем Салиба
- Деклан Райс
Топ-5 "Челси":
- Рис Джеймс
- Энцо Фернандес
- Рахим Стерлинг
- Тиагу Силва
- Бен Чиллвел
Топ-5 "Ливерпуля":
- Мохаммед Салах
- Алиссон Беккер
- Доменик Сабослай
- Трент Александр-Арнольд
- Вирджил ван Дейк
Топ-5 "Манчестер Юнайтед":
- Бруну Фернандеш
- Маркус Рашфорд
- Люк Шоу
- Лисандро Мартинес
- Каземиро
Топ-5 "Тоттенхэма":
- Джеймс Меддисон
- Сон Хын Мин
- Ив Биссума
- Кристиан Ромеро
- Мики ван де Мен
Топ-5 "Манчестер Сити":
- Родри
- Эрлинг Холанд
- Кевин де Брюйне
- Джон Стоунз
- Рубен Диаш
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Источник:espn.com
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