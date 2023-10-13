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Зинченко – третий лучший игрок в Арсенале: ESPN составил список самых важных футболистов из большой шестерки АПЛ

Англия
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Важнее для команды только Эдегор и Сака

Зинченко – третий лучший игрок в Арсенале: ESPN составил список самых важных футболистов из большой шестерки АПЛ

arsenal.com

Новина українською

Авторитетное издание ESPN составило список самых важных футболистов для "большой шестерки" АПЛ. Александр Зинченко попал в тройку лучших из "Арсенала".

Игроки отбирались по их игровым навыкам, а также важности для тактического рисунка команды. При этом акцент при составлении рейтинга делался именно на первую характеристику.

Топ-5 "Арсенала":

  1. Букайо Сака
  2. Мартин Эдегор
  3. Александр Зинченко
  4. Виллем Салиба
  5. Деклан Райс

Топ-5 "Челси":

  1. Рис Джеймс
  2. Энцо Фернандес
  3. Рахим Стерлинг
  4. Тиагу Силва
  5. Бен Чиллвел

Топ-5 "Ливерпуля":

  1. Мохаммед Салах
  2. Алиссон Беккер
  3. Доменик Сабослай
  4. Трент Александр-Арнольд
  5. Вирджил ван Дейк

Топ-5 "Манчестер Юнайтед":

  1. Бруну Фернандеш
  2. Маркус Рашфорд
  3. Люк Шоу
  4. Лисандро Мартинес
  5. Каземиро

Топ-5 "Тоттенхэма":

  1. Джеймс Меддисон
  2. Сон Хын Мин
  3. Ив Биссума
  4. Кристиан Ромеро
  5. Мики ван де Мен

Топ-5 "Манчестер Сити":

  1. Родри
  2. Эрлинг Холанд
  3. Кевин де Брюйне
  4. Джон Стоунз
  5. Рубен Диаш
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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Источник:
espn.com

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