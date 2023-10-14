Три льва с ротацией побеждают австралийцев. Англия – Австралия 1:0. Обзор матча и видео гола

Вчера прошел товарищеский матч; на "Уэмбли" сборная Англия принимала сборную Австралии.

С первых минут матча Австралия пыталась прессинговать "трех львов", но все попытки были не до конца реализованы, Англия взяла в стратегию владеть мячом и играть в пас, на 57-й минуте матча эта стратегия дала свои плоды, нападающий сборной Англии - Олли Уоткинс забил первый и последний гол в ворота австралийцев. Счет так и остался 1:0 в пользу "трех львов".

Англия - Австралия 1:0

Гол: Уоткинс 57

Напомним, в следующей игре сборная Англии встретится с Италией.