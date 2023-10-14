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Три льва с ротацией побеждают австралийцев. Англия – Австралия 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Обзор матчу Англия - Австралия

Три льва с ротацией побеждают австралийцев. Англия – Австралия 1:0. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера прошел товарищеский матч; на "Уэмбли" сборная Англия принимала сборную Австралии.

С первых минут матча Австралия пыталась прессинговать "трех львов", но все попытки были не до конца реализованы, Англия взяла в стратегию владеть мячом и играть в пас, на 57-й минуте матча эта стратегия дала свои плоды, нападающий сборной Англии - Олли Уоткинс забил первый и последний гол в ворота австралийцев. Счет так и остался 1:0 в пользу "трех львов".

Англия - Австралия 1:0

Гол: Уоткинс 57

Напомним, в следующей игре сборная Англии встретится с Италией.

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В статье: Австралия Англия
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