Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров сборной Англии U-21 пропустит поединок против Украины в отборе к Евро-2025
Палмер пропустит матч против Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер молодежной сборной Англии Ли Карсон заявил, что Коул Палмер не поехал со сборной на матч против Украины.
Он вернулся в Кобхэм после того, как получил повреждение в матче против Сербии.
В четверг, 12 октября, молодежная сборная Украины одержала победу над ровесниками из Люксембурга в отборочном турнире Евро-2025 U-21. Поединок завершился со счетом 3:0. В параллельном матче группы Англия U-21 разгромила команду Сербии U-21 (9:1).
Благодаря этому украинская молодежка расположилась на 2-м месте в квартете F, набрав 6 очков. У англичан столько же баллов, но они лидируют за счет лучшей разницы мячей.
Поединок Украина U21 - Англия U21 состоится в понедельник, 16 сентября, на "Кошицкой футбаловой арене" в Кошице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
Популярное сейчас
- Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- Шахтер связался с Роспутьком после его бегства и побеседовал с футболистом
- Огонь, вода и медный Трубин. Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией
- Глава арбитров АПЛ Говард Уэбб признал, что Ковачич должен был быть удален в игре с Арсеналом
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО