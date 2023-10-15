Один из лидеров сборной Англии U-21 пропустит поединок против Украины в отборе к Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Англии Ли Карсон заявил, что Коул Палмер не поехал со сборной на матч против Украины.

Он вернулся в Кобхэм после того, как получил повреждение в матче против Сербии.

В четверг, 12 октября, молодежная сборная Украины одержала победу над ровесниками из Люксембурга в отборочном турнире Евро-2025 U-21. Поединок завершился со счетом 3:0. В параллельном матче группы Англия U-21 разгромила команду Сербии U-21 (9:1).

Благодаря этому украинская молодежка расположилась на 2-м месте в квартете F, набрав 6 очков. У англичан столько же баллов, но они лидируют за счет лучшей разницы мячей.

Поединок Украина U21 - Англия U21 состоится в понедельник, 16 сентября, на "Кошицкой футбаловой арене" в Кошице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.