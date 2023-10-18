Милан проявляет интерес к Магуайру. Харри зимой готов рассмотреть предложения

" Милан " рассматривает возможность подписания 30-летнего центрбека "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра. Об этом сообщает talkSPORT.

Магуайр редко попадает в состав "МЮ", что явно не устраивает футболиста. Ранее Харри намекнул на то, что он будет готов уйти в другой клуб в январе, если ситуация не изменится.

Также сообщается, что в Англии на Магуайра претендует еще один клуб. Интерес к защитнику сборной Англии сохраняет "Вест Хэм" Дэвида Мойеса.

Отметим, что Гарри Магуайр провёл всего четыре матча за "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.