Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан проявляет интерес к Магуайру. Харри зимой готов рассмотреть предложения
Защитник потерял место в составе Юнайтед
Фото: twitter.com/ManUtd
"
Магуайр редко попадает в состав "МЮ", что явно не устраивает футболиста. Ранее Харри намекнул на то, что он будет готов уйти в другой клуб в январе, если ситуация не изменится.
Также сообщается, что в Англии на Магуайра претендует еще один клуб. Интерес к защитнику сборной Англии сохраняет "Вест Хэм" Дэвида Мойеса.
Отметим, что Гарри Магуайр провёл всего четыре матча за "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.
Популярное сейчас
- Зинченко: Сказал Мудрику: "Если забьешь в субботнем дерби с Арсеналом, оторву тебе яйца"
- В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине
- Миколенко о голе Мудрика: Там голевая передача просто от меня неплохая была
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО