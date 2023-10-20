Каземиро не сыграет в ближайшем матче Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро не примет участия в матче 9-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

Хавбек остался в Бразилии по совету клуба для скорейшего восстановления после того, как получил небольшую травму в поединке за национальную сборную.

Ожидается, что Каземиро вернется к тренировкам в начале следующей недели. Игра Лиги чемпионов с "Копенгагеном" 24 октября он пропустит из-за дисквалификации.

В текущем сезоне он отыграл 11 матчей за "красных дьяволов", в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Поединок "Шеффилд Юнайтед" – "МЮ" состоится 21 октября и начнется в 22:00.