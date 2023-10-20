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Каземиро не сыграет в ближайшем матче Манчестер Юнайтед
У бразильца небольшое повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро не примет участия в матче 9-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".
Хавбек остался в Бразилии по совету клуба для скорейшего восстановления после того, как получил небольшую травму в поединке за национальную сборную.
Ожидается, что Каземиро вернется к тренировкам в начале следующей недели. Игра Лиги чемпионов с "Копенгагеном" 24 октября он пропустит из-за дисквалификации.
В текущем сезоне он отыграл 11 матчей за "красных дьяволов", в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Поединок "Шеффилд Юнайтед" – "МЮ" состоится 21 октября и начнется в 22:00.
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