  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ запретила израильские и палестинские флаги на стадионах в ближайшем туре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ запретила израильские и палестинские флаги на стадионах в ближайшем туре

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Также это касается низших дивизионов

АПЛ запретила израильские и палестинские флаги на стадионах в ближайшем туре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английские чемпионаты запретили израильские и палестинские флаги в матчах 9-го тура, которые пройдут с 21 по 23 октября. Решение связано с желанием избежать инцидентов на стадионах в связи с вооруженным конфликтом между странами. Однако игроки будут носить черные повязки и почтят погибших минутой молчания во время поединков, об этом сообщает dailymail.

Премьер-лига проконсультировалась с представителями службы безопасности и клубами, прежде чем принять решение. Это означает, что болельщикам не будет разрешено носить любой из упомянутых флагов на территории во время игр.

9-й тур начнется поединком между "Ливерпулем" и "Эвертоном" в субботу в 14:30.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола: Де Дзерби - идеальный кандидат, чтобы заменить меня в Манчестер Сити
yellow-arrow
Маунт: Мне нравится давление 7-го номера
yellow-arrow
Каземиро не сыграет в ближайшем матче Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Израиль АПЛ Палестина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде