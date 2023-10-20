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АПЛ запретила израильские и палестинские флаги на стадионах в ближайшем туре
Также это касается низших дивизионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Английские чемпионаты запретили израильские и палестинские флаги в матчах 9-го тура, которые пройдут с 21 по 23 октября. Решение связано с желанием избежать инцидентов на стадионах в связи с вооруженным конфликтом между странами. Однако игроки будут носить черные повязки и почтят погибших минутой молчания во время поединков, об этом сообщает dailymail.
Премьер-лига проконсультировалась с представителями службы безопасности и клубами, прежде чем принять решение. Это означает, что болельщикам не будет разрешено носить любой из упомянутых флагов на территории во время игр.
9-й тур начнется поединком между "Ливерпулем" и "Эвертоном" в субботу в 14:30.
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