АПЛ. Манчестер Сити – Брайтон 2:1. Гвардиола обыграл Де Дзерби

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Больше всего интерес к этому матчу подогревала тренерская дуэль. Гвардиола сегодня ее выиграл. И сделал это за первые 20 минут.

Де Дзерби ошибся с тем, что выпустил на правый фланг обороны 37-летнего Милнера. Джеймс и лет 10 назад не отличался своими спринтерскими способностями, а теперь и подавно. Сегодня он противостоял молодому и реактивному Жереми Доку. Бельгиец за один тайм накрутил так ветерана, что Де Дзерби все-таки выпустил Велтмана после перерыва. Гвардиола удивил разве тем, что сыграл Ортега а не Эдерсон.

В первом тайме в "Сити" было безумное преимущество. К перерыву гости нанесли лишь один удар по воротам – он на счету Митомы. Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте. Доку сместился с фланга мимо лицевой линии и прострелил в центр – оттуда Альварес в касание пробил мимо голкипера. Пусть и удар не получился таким, как хотел аргентинец, но гол есть гол.

На 19 минуте Холанд удвоил преимущество "горожан". Здесь помогли "чайки": они обрезались неподалеку от своей штрафной. Эрлинг получил мяч и через несколько секунд пробил в правый угол с 20 метров.

Erling Haaland doesn't stay quiet for too long ???? pic.twitter.com/RyV2bdWZol — Premier League (@premierleague) October 21, 2023

“Сити” продолжал контролировать игру, однако без продвижений вперед. Подопечных Гвардиолы устраивал такой счет. Также удобна была и игра соперника: команда Де Дзерби не шла вперед. Лишь после перерыва роли команд несколько изменились.

"Брайтон" во втором тайме выровнял владение мячом, стал больше бить по воротам. Поначалу был шанс у Гросса, но ему не хватило навыков центрфорварда. На 69 минуте Митому вообще вывели один на один с голкипером, но Ортега в этом моменте сыграл прекрасно. "Сити" ответил моментами Холанда и Доку.

Гол гостей назревал. На 73 минуте после прострела в штрафную Аканджи сбросил под удар Фати и тот попал в нижний угол.

Швейцарский защитник в компенсированное ко второму тайма время еще получил удаление за вторую желтую. Однако это сильно не помешало "Сити" для того, чтобы удержать победный результат до конца. Слишком мало создали гости при одном мяче разрыва в счете. Еще и на 88 минуте потеряли Солли Марча из-за травмы колена. Может быть и на очень долгий срок.

"Сити" возвращается на первое место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" и "Арсенал" еще могут обогнать "горожан" до конца этого тура. "Брайтон" тем временем опустился на седьмую позицию. Пять матчей подряд без побед в Де Дзерби. Нужны какие-либо изменения.

"Манчестер Сити" – "Брайтон" 2:1

Голы: Альварес 7, Холанд 19 – Фати 73

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Стоунс (Диаш 75), Аканджи, Гвардиол – Силва, Родри – Фоден, Альварес (Аке 90+6), Доку (Грилиш 75) – Холанд

Брайтон: Стил – Милнер (Велтман 46), Данк, Игорь, Марч (ван Геке 90+4) – Балеба (Гилмор 66), Гросс – Адингра, Велбек (Фергюсон 16), Митома – Жоао Педро (Фати 66)

Предупреждения: Родри 38, Аканджи 63, 90+5, Грилиш 84 – Марч 36, Игорь 64

Удаление: Аканджи 90+5 (вторая желтая)