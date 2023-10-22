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Трент Александер-Арнольд чуть не погиб на дороге из-за шторма

Англия
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Трент Александер-Арнольд попал под последствия шторма Бабет

Трент Александер-Арнольд чуть не погиб на дороге из-за шторма

The Sun

UA-Футбол
Новина українською

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб.

Утром 20 октября высоковольтная линия электропередач весом около полутонны была вырвана с корнями из-за ветра 110 км\ч и упала на автомобиль ВМԜ X5 прямо перед Range Rover, принадлежащим Александру Арнольду.

Как сообщает The Sun, Александер-Арнольд резко нажал на тормоза и свернул с дороги, после чего врезался в ВМԜ X5. Защитник "Ливерпуля" вышел из машины и разговаривал с водителем ВМԜ X5.

Такие порывы ветра обусловил шторм Бабет.

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В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
The Sun

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