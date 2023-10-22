Трент Александер-Арнольд чуть не погиб на дороге из-за шторма

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб.

Утром 20 октября высоковольтная линия электропередач весом около полутонны была вырвана с корнями из-за ветра 110 км\ч и упала на автомобиль ВМԜ X5 прямо перед Range Rover, принадлежащим Александру Арнольду.



Как сообщает The Sun, Александер-Арнольд резко нажал на тормоза и свернул с дороги, после чего врезался в ВМԜ X5. Защитник "Ливерпуля" вышел из машины и разговаривал с водителем ВМԜ X5.

Такие порывы ветра обусловил шторм Бабет.