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Трент Александер-Арнольд чуть не погиб на дороге из-за шторма
Трент Александер-Арнольд попал под последствия шторма Бабет
The Sun
Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб.
Утром 20 октября высоковольтная линия электропередач весом около полутонны была вырвана с корнями из-за ветра 110 км\ч и упала на автомобиль ВМԜ X5 прямо перед Range Rover, принадлежащим Александру Арнольду.
Как сообщает The Sun, Александер-Арнольд резко нажал на тормоза и свернул с дороги, после чего врезался в ВМԜ X5. Защитник "Ливерпуля" вышел из машины и разговаривал с водителем ВМԜ X5.
Такие порывы ветра обусловил шторм Бабет.
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