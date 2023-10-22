Тен Хаг: Магуайр играет так, как мы хотим

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал игру защитника Харри Магуайра.

“Харри Магуайр играет так, как мы хотим, чтобы он играл, доминируя над соперником. Я доволен его игрой. Вчера он заслужил награду лучшего игрока матча. Он сыграл действительно хорошую игру и очень хорошо прочел игру. Я рад за него”, - сказал тен Хаг.

Матч против “Шеффилда” стал для центрбека вторым подряд с первых минут за МЮ. В общей сложности в этом сезоне он провел четыре поединка в АПЛ и один матч в Кубке лиги. В текущей Лиге чемпионов он еще на поле не выходил.