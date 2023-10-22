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Тен Хаг: Магуайр играет так, как мы хотим
Претензий от нидерландца к Харри нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал игру защитника Харри Магуайра.
“Харри Магуайр играет так, как мы хотим, чтобы он играл, доминируя над соперником. Я доволен его игрой. Вчера он заслужил награду лучшего игрока матча. Он сыграл действительно хорошую игру и очень хорошо прочел игру. Я рад за него”, - сказал тен Хаг.
Матч против “Шеффилда” стал для центрбека вторым подряд с первых минут за МЮ. В общей сложности в этом сезоне он провел четыре поединка в АПЛ и один матч в Кубке лиги. В текущей Лиге чемпионов он еще на поле не выходил.
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