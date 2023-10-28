  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Наставник Тоттенхэма Постекоглу – первый тренер, чья команда заработала 26 очков в стартовых 10 турах АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Тоттенхэма Постекоглу – первый тренер, чья команда заработала 26 очков в стартовых 10 турах АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Также "шпоры" впервые за более 60 лет лидируют в чемпионате с большим отрывом

Наставник Тоттенхэма Постекоглу – первый тренер, чья команда заработала 26 очков в стартовых 10 турах АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу установил исторический рекорд АПЛ. Это стало возможным благодаря вчерашней победе его подопечных над “Кристал Пэлас”.

За свои стартовые 10 матчей Английской Премьер-лиги австралийский тренер заработал 26 очков из 30 возможных. Ни один тренер не может похвастаться таким достижением.

Предыдущим рекордсменом был Гуус Хиддинк из "Челси" в сезоне 08/09 – у него было 25 зачетных пунктов за 10 поединков. Анчелотти, Кларк и Грегори имели по 24 балла.

Также "Тоттенхэм" впервые с сезона 1960/61 гг. лидирует в таблице с отрывом в минимум пять очков. Тогда “шпоры” опережали ближайших преследователей на восемь зачетных пунктов и в итоге выиграли последний свой чемпионский титул.

Следующий матч "Тоттенхэм" проведет против "Челси" 6 ноября.

По теме
yellow-arrow
Живая легенда. Рой Ходжсон провел 500 матч во главе английских клубов
yellow-arrow
Челси - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Магуайр: Манчестер Юнайтед всегда нуждается в победах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twiiter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
djantao (Одесса)
28.10.2023 в 12:02
Можете действительно , Г.Кейн був не фартовый
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде