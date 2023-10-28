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Наставник Тоттенхэма Постекоглу – первый тренер, чья команда заработала 26 очков в стартовых 10 турах АПЛ
Также "шпоры" впервые за более 60 лет лидируют в чемпионате с большим отрывом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу установил исторический рекорд АПЛ. Это стало возможным благодаря вчерашней победе его подопечных над “Кристал Пэлас”.
За свои стартовые 10 матчей Английской Премьер-лиги австралийский тренер заработал 26 очков из 30 возможных. Ни один тренер не может похвастаться таким достижением.
Предыдущим рекордсменом был Гуус Хиддинк из "Челси" в сезоне 08/09 – у него было 25 зачетных пунктов за 10 поединков. Анчелотти, Кларк и Грегори имели по 24 балла.
Также "Тоттенхэм" впервые с сезона 1960/61 гг. лидирует в таблице с отрывом в минимум пять очков. Тогда “шпоры” опережали ближайших преследователей на восемь зачетных пунктов и в итоге выиграли последний свой чемпионский титул.
5 - Spurs are five points clear at the top of the Premier League – their biggest lead on second place in the top-flight since the final day of the 1960-61 campaign (eight points), when they last won the title. Intentions. pic.twitter.com/g7V1ck6Dzk— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2023
Следующий матч "Тоттенхэм" проведет против "Челси" 6 ноября.
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