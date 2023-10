Наставник Тоттенхэма Постекоглу – первый тренер, чья команда заработала 26 очков в стартовых 10 турах АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу установил исторический рекорд АПЛ. Это стало возможным благодаря вчерашней победе его подопечных над “Кристал Пэлас”.

За свои стартовые 10 матчей Английской Премьер-лиги австралийский тренер заработал 26 очков из 30 возможных. Ни один тренер не может похвастаться таким достижением.

Предыдущим рекордсменом был Гуус Хиддинк из "Челси" в сезоне 08/09 – у него было 25 зачетных пунктов за 10 поединков. Анчелотти, Кларк и Грегори имели по 24 балла.

Также "Тоттенхэм" впервые с сезона 1960/61 гг. лидирует в таблице с отрывом в минимум пять очков. Тогда “шпоры” опережали ближайших преследователей на восемь зачетных пунктов и в итоге выиграли последний свой чемпионский титул.

5 - Spurs are five points clear at the top of the Premier League – their biggest lead on second place in the top-flight since the final day of the 1960-61 campaign (eight points), when they last won the title. Intentions. pic.twitter.com/g7V1ck6Dzk