  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о пребывании отца Луиса Диаса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о пребывании отца Луиса Диаса

Англия
(1 голосов)

Более 120 солдат вместе с полицией ищут отца футболиста

Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о пребывании отца Луиса Диаса

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Директор Национальной полиции Колумбии генерал Уильям Рене Саламанка объявил о вознаграждении в размере до €10,5 тыс. за информацию о пребывании отца форварда "Ливерпуля" Луиса Диаса, сообщает BBC Sport.

По информации источника, более 120 солдат вместе с полицией ищут отца футболиста на севере Колумбии. В заявлении армии говорится, что они установили блокпосты и задействовали два моторизованных взвода, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолет с радаром для поиска заложника.

Ранее прокурор Колумбии Франсиско Барбоса сообщил, что похищенный отец Диаса уже может находиться в Венесуэле.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока - Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им перегородили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти.

Читайте также Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом
По теме
yellow-arrow
Гвардиола о Золотом мяче: Если Месси победит, это будет справедливо из-за ЧМ. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона
yellow-arrow
Как Хави помог Беллингему сменой опекуна, а МЮ невротично бегал за Сити. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Тен Хаг о МЮ после 0:3 от Сити: Мы на пути к вершине и становимся сильнее. Нужно набраться терпения
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Луис Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде