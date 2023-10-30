Власти Колумбии назначили вознаграждение за информацию о пребывании отца Луиса Диаса

Директор Национальной полиции Колумбии генерал Уильям Рене Саламанка объявил о вознаграждении в размере до €10,5 тыс. за информацию о пребывании отца форварда "Ливерпуля" Луиса Диаса, сообщает BBC Sport.

По информации источника, более 120 солдат вместе с полицией ищут отца футболиста на севере Колумбии. В заявлении армии говорится, что они установили блокпосты и задействовали два моторизованных взвода, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолет с радаром для поиска заложника.

Ранее прокурор Колумбии Франсиско Барбоса сообщил, что похищенный отец Диаса уже может находиться в Венесуэле.

Напомним, по информации СМИ, родители Диаса ехали на автомобиле в родном городе игрока - Барранкасе в департаменте Гуахира Колумбии, когда дорогу им перегородили похитители на мотоциклах. Мать и отца колумбийского футболиста увезли с места похищения на их собственном транспортном средстве. Ранее сообщалось, что мать футболиста удалось спасти.