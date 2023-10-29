  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Маму уже удалось освободить из заложников

Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родителей футболиста "Ливерпуля" Луиса Диаса похитили неизвестные в городе Барранкас, Колумбия. Инцидент произошел вчера вечером по американскому времени.

Эту информацию стали распространять СМИ, в том числе и Фабрицио Романо. Со ссылкой на колумбийскую журналистку Вики Давилу он сообщил, что полиция сразу же взялась за поиск родителей.

Впоследствии стало известно, что мама Диаса была освобождена из заложников. Источники, близкие к семье Луиса, подтвердили, что Силленис Маруланда находится в безопасности. Теперь полиция занимается поиском отца.

Вингер "Ливерпуля" пока не комментировал этот инцидент в своих соцсетях. Однако на его страницах в Twitter и Instagram люди выразили огромную поддержку футболисту.

Отметим, что Барранкас – это родной город Луиса Диаса. Он расположен на севере Колумбии, рядом с границей с Венесуэлой.

По теме
yellow-arrow
Эдвард Нкетиа положил начало разгрому в матче Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Харри Кейн - о шансах Баварии на победу в чемпионате
yellow-arrow
Фернандеш: Тен Хаг общается с командой через группу лидеров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде