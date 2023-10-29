Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом

Родителей футболиста "Ливерпуля" Луиса Диаса похитили неизвестные в городе Барранкас, Колумбия. Инцидент произошел вчера вечером по американскому времени.

Эту информацию стали распространять СМИ, в том числе и Фабрицио Романо. Со ссылкой на колумбийскую журналистку Вики Давилу он сообщил, что полиция сразу же взялась за поиск родителей.

Впоследствии стало известно, что мама Диаса была освобождена из заложников. Источники, близкие к семье Луиса, подтвердили, что Силленис Маруланда находится в безопасности. Теперь полиция занимается поиском отца.

???? Sources close to Luis Díaz confirm that his mother Cilenis Marulanda has been rescued by the police.



The operation now continues to free his father, kidnapped earlier today. pic.twitter.com/LNAtKNi2dz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Вингер "Ливерпуля" пока не комментировал этот инцидент в своих соцсетях. Однако на его страницах в Twitter и Instagram люди выразили огромную поддержку футболисту.

Отметим, что Барранкас – это родной город Луиса Диаса. Он расположен на севере Колумбии, рядом с границей с Венесуэлой.