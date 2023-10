Родителей игрока Ливерпуля похитили в Колумбии. Полиция работает над инцидентом

Родителей футболиста "Ливерпуля" Луиса Диаса похитили неизвестные в городе Барранкас, Колумбия. Инцидент произошел вчера вечером по американскому времени.

Эту информацию стали распространять СМИ, в том числе и Фабрицио Романо. Со ссылкой на колумбийскую журналистку Вики Давилу он сообщил, что полиция сразу же взялась за поиск родителей.

Впоследствии стало известно, что мама Диаса была освобождена из заложников. Источники, близкие к семье Луиса, подтвердили, что Силленис Маруланда находится в безопасности. Теперь полиция занимается поиском отца.

???? Sources close to Luis Díaz confirm that his mother Cilenis Marulanda has been rescued by the police.



The operation now continues to free his father, kidnapped earlier today. pic.twitter.com/LNAtKNi2dz