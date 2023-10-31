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Челси – Блэкберн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/8 Кубка Английской Лиги
Команда Почеттино снова без Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик получил повреждение накануне прошлого матча "синих" против "Бернтфорда" и его команда благополучно проиграла со счетом 0:2. Почеттино заявил, что украинец не готов сыграть и в среду, возможно, его возвращения следует ожидать аж на понедельник, когда лондонцы будут противостоять "Тоттенхэму".
Как бы там ни было, но "Челси" снова без Михаила, а побеждать крайне необходимо. "Блэкберн" хоть и является лучшей командой этого розыгрыша Кубка Лиги по средней оценке, но остается явным аутсайдером противостояния.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 1 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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