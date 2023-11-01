Почеттино - о Палмере: он играет так, будто находится здесь уже 10 лет

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино комплиментарно высказался о полузащитнике Коуле Палмере, который перешел в лондонский клуб прошлым летом.

"Мы очень рады тому, как Палмер начал играть в нашем клубе. Он играет так, будто находится здесь уже 10 лет. Он показывает свой характер, свою личность. Было бы некрасиво сказать, что я этого не ожидал - но я совру, если скажу, что ожидал", - заявил Почеттино на пресс-конференции.

Палмер перешел в "Челси" 1 сентября нынешнего года за € 47 млн из "Манчестер Сити". В новом клубе Коул уже провел восемь матчей во всех турнирах и смог отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 10 туров лондонский клуб идет на 11-м месте с 12 очками. Прошлый сезон команда закончилась на 12-й строчке.