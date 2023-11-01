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Почеттино - о Палмере: он играет так, будто находится здесь уже 10 лет
Тренер Челси в восторге от Коула Палмера
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино комплиментарно высказался о полузащитнике Коуле Палмере, который перешел в лондонский клуб прошлым летом.
"Мы очень рады тому, как Палмер начал играть в нашем клубе. Он играет так, будто находится здесь уже 10 лет.
Он показывает свой характер, свою личность. Было бы некрасиво сказать, что я этого не ожидал - но я совру, если скажу, что ожидал", - заявил Почеттино на пресс-конференции.
Палмер перешел в "Челси" 1 сентября нынешнего года за € 47 млн из "Манчестер Сити". В новом клубе Коул уже провел восемь матчей во всех турнирах и смог отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
После 10 туров лондонский клуб идет на 11-м месте с 12 очками. Прошлый сезон команда закончилась на 12-й строчке.
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