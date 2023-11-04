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АПЛ. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1. Фернандеш вымучил победу в компенсированное время

Англия

"Дачники" ничем не уступали сопернику. Кроме голов

АПЛ. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1. Фернандеш вымучил победу в компенсированное время

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 11 тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Фернандеш 90+1

Фулхэм: Лено – Кастань, Бесси, Рим, Робинсон – Уилсон (Кейрни 90), Пальинья – Ивоби (Хименес 90), Перейра (Кордова-Рид 81), Виллиан (Лукич 76) – Родригу Муниз (Карлос Винисиус)

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Магуайр, Эванс, Далот – Эриксен (Маунт 79), Мактоминей – Антони (Пельистри 63), Фернандеш, Гарначо (Варан 90+3) – Хейлунд (Марсьяль 79)

Предупреждения: Робинсон 31, Пальинья 66, Перейра 67, Ивоби 82, Уилсон 85 – Гарначо 67, Далот 88

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