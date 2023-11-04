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АПЛ. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1. Фернандеш вымучил победу в компенсированное время
"Дачники" ничем не уступали сопернику. Кроме голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 11 тур
"Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Фулхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Фернандеш 90+1
Фулхэм: Лено – Кастань, Бесси, Рим, Робинсон – Уилсон (Кейрни 90), Пальинья – Ивоби (Хименес 90), Перейра (Кордова-Рид 81), Виллиан (Лукич 76) – Родригу Муниз (Карлос Винисиус)
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Магуайр, Эванс, Далот – Эриксен (Маунт 79), Мактоминей – Антони (Пельистри 63), Фернандеш, Гарначо (Варан 90+3) – Хейлунд (Марсьяль 79)
Предупреждения: Робинсон 31, Пальинья 66, Перейра 67, Ивоби 82, Уилсон 85 – Гарначо 67, Далот 88
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