Лутон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.11.2023

Английская Премьер-лига, 11 тур

5 ноября, 18:30. "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Лутон" с каждым туром все больше знакомится с АПЛ. Сегодня у команды будет встреча против "Ливерпуля". “Мерсисайдцам”, кстати, не привыкать играть на маленьких стадионах. Особенно в этом сезоне, когда подопечные Клоппа выступают в Лиге Европы. Однако игра на арене с емкостью 11 тысяч в рамках АПЛ имеет определенный контрастный шарм.

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Новости Лутона

Учитывая возможности команды, "шляпники" еще достаточно нормально влились в сезон АПЛ. Более того, они идут выше двух других команд, которые тоже только поднялись из Чемпионшипа. Однако пока это всего 18 место в чемпионате с пятью очками в активе. Хотя стоит отметить, что пропускает команда на уровне с “Вест Хэмом” и “Брайтоном” - по 20 голов.

В последнем матче "Лутон" полностью уступил "Астон Вилле". Этот поединок должен был стать очередным разгромом, однако только автогол Мартинеса подарил "шляпникам" одно взятие ворот. В остальных компонентах они проиграли. А единственная победа Лутона пока датируется 30 сентября, когда удалось переиграть в гостях “Эвертон”. Дома подопечные Эдвардса пока завоевали лишь одно очко в четырех встречах.

Кадры хозяев

Немного наполнился лазарет команды во время последних матчей. К травмированным Кларку и Потсу добавились еще Локонга, Андерсен, Берк, Берри и Белл. Только у последнего есть шанс сыграть сегодня, если пройдет соответствующий тест перед матчем.

Новости Ливерпуля

Посреди недели "мерсисайдцы" играли в Кубке лиги. В соперниках был один из конкурентов “Лутона” за сохранение прописки в АПЛ “Борнмут”. По голу в каждом из таймов без особого преимущества “Ливерпуля” все-таки принесли победу команде Клоппа. Тяжело было играть против “вишенок” – они довольно долго и сильно огрызались.

В рамках АПЛ "Ливерпуль" стабильно продолжает набирать очки. Пока команда идет в первой четверке, однако с ощутимым давлением "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которые расположились позади зоны Лиги чемпионов. Вместо этого и до первого места – рукой достать. "Сити" опережает всего на четыре очка. Очень большая плотность наверху турнирной таблицы. Тем чемпионат и поинтереснее.

Кадры гостей

Последние матчи стабильно пропускает тройка футболистов: Тьяго, Байчетыч и Робертсон. Также под вопросом участие в поединке Луиса Диаса – он скорее всего сегодня тоже не сыграет. На прошлой неделе злоумышленники похитили его родителей, однако пока из плена вышла только мама. СМИ сообщали, что в ближайшее время должны освободить еще и отца, однако пока Диасу не до футбола.

Последние пять матчей Лутона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)

21.10. Ноттингем Форест – Лутон 2:2 (АПЛ)

07.10. Лутон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

03.10. Лутон – Бернли 1:2 (АПЛ)

30.09. Эвертон – Лутон 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.11. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

29.10. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

26.10. Ливерпуль – Тулуза 5:1 (Лига Европы)

21.10. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

08.10. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

15.01.08. Ливерпуль – Лутон 5:0 (Кубок Англии)

06.01.08. Лутон – Ливерпуль 1:1 (Кубок Англии)

07.01.06. Лутон – Ливерпуль 3:5 (Кубок Англии)

11.01.92. Ливерпуль – Лутон 2:1 (АПЛ)

24.08.91. Лутон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28 - 8 27 2 Тоттенхэм 10 8 2 0 22 - 9 26 3 Арсенал 11 7 3 1 23 - 9 24 4 Ливерпуль 10 7 2 1 23 - 9 23 5 Астон Вилла 10 7 1 2 26 - 14 22 6 Ньюкасл 11 6 2 3 27 - 11 20 7 Брайтон энд Хоув Альбион 11 5 3 3 24 - 20 18 8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12 - 16 18 9 Брентфорд 11 4 4 3 19 - 14 16 10 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10 - 13 15 11 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18 - 20 14 12 Челси 10 3 3 4 13 - 11 12 13 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14 - 19 12 14 Фулхэм 11 3 3 5 9 - 17 12 15 Эвертон 11 3 2 6 11 - 15 11 16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10 - 15 10 17 Борнмут 11 1 3 7 9 - 27 6 18 Лутон Таун 10 1 2 7 9 - 20 5 19 Бернли 11 1 1 9 8 - 27 4 20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9 - 30 4

Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Ливерпуль

Прогноз матча Лутон – Ливерпуль от UA-Football

"Шляпники" в этом сезоне встречались дома только с одним мощным соперником – "Тоттенхэмом". Тогда лондонцы победили с минимальным счетом благодаря подаче из стандарта. Сегодня также “Лутон” не даст “Ливерпулю” показать все свои сильные качества. Гостям нужно будет включать весь свой креатив, чтобы пробить оборону "шляпников". Однако свои ворота "мерсисайдцы" должны оставить на замке. Прогноз: Обе не забьют (Кф 1,94).