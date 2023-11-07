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Арсенал недоволен вызовом Жезуса в сборную Бразилии. Форвард пропустил последние 3 матча из-за травмы
Арсенал не хочет, чтобы Габи отправлялся в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" не хочет, чтобы Габриэл Жезус играл за Бразилию в ближайших матчах.
Последние три игры форвард лондонцев пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но получил вызов в "селесао" на матчи с Колумбией и Аргентиной в отборе ЧМ-2026, которые состоятся 16 и 21 ноября соответственно.
Жезус близок к восстановлению после повреждения, но если он сыграет на этой неделе с "Севильей" (в Лиге чемпионов) и "Бернли" (в АПЛ), то "Арсеналу" будет сложно оспорить участие нападающего в матчах за Бразилию, у которой травмированы Неймар и Лукас Пакета.
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