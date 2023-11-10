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Мохамед Салах - лучший игрок АПЛ в октябре, это его пятая награда игроку месяца

Англия

Салах лучший в октябре

Мохамед Салах - лучший игрок АПЛ в октябре, это его пятая награда игроку месяца

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
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Мохамед Салах получил приз лучшему игроку АПЛ по итогам октября.

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта получил награду в пятый раз в карьере. Он догнал Уэйна Руни и Робина ван Перси и лидирует по этому показателю среди действующих футболистов лиги.

Чаще Салаха приз брали только Стивен Джеррард, Криштиану Роналду (оба - по 6 раз), Серхио Агуэро и Гарри Кейн (оба - по 7 раз).

В трех октябрьских матчах Салах забил пять мячей и помог мерсисайдцам набрать семь очков. "Ливерпуль" в прошлом месяце играл с "Брайтоном" (2:2), "Эвертоном" (2:0) и "Ноттингем Форест" (3:0).

"Ливерпуль" после 11 туров АПЛ занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на три очка. Салах присоединился к мерсисайдскому клубу в 2017 году из итальянской "Ромы".

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Ливерпуль Мохамед Салах
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