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Тяжелая АПЛ после еврокубков. Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Брайтон - Шеффилд Юнайтед ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Тяжелая АПЛ после еврокубков. Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Де Дзерби не могут одержать победу в АПЛ на протяжении 5-и последних поединков. Еврокубки для "Брайтона" - дополнительная нагрузка, с которой команда не справляется.

Этим воспользовался "Шеффилд Юнайтед" и получил важный балл, который может помочь в будущем спастись от вылета из АПЛ.

Сейчас они идут 19-ми, а "Брайтон" - восьмыми.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Адингра (6) - Уэбстер (74, автогол)

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