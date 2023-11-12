Тяжелая АПЛ после еврокубков. Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Де Дзерби не могут одержать победу в АПЛ на протяжении 5-и последних поединков. Еврокубки для "Брайтона" - дополнительная нагрузка, с которой команда не справляется.

Этим воспользовался "Шеффилд Юнайтед" и получил важный балл, который может помочь в будущем спастись от вылета из АПЛ.

Сейчас они идут 19-ми, а "Брайтон" - восьмыми.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Адингра (6) - Уэбстер (74, автогол)