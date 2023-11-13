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Каррагер: Лучшее, что есть в нынешнем Челси - это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер

Англия

Каррагер считает Почеттино ключевой фигурой в прогрессе Челси

Каррагер: Лучшее, что есть в нынешнем Челси - это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в АПЛ (4:4). Джейми Каррагер считает Маурисио Почеттино ключевой фигурой в прогрессе "Челси".

"Лучшее, что есть в нынешнем "Челси" - это Почеттино. Не игроки, не руководство, а тренер. Это самый важный человек, когда речь идет о том, что "Челси" возвращается в борьбу за трофеи - не уверен, что они смогли бы найти лучшего тренера из возможных вариантов. Все вокруг него должно стать лучше.

Теперь у игроков будет уверенность в том, что они способны противостоять лучшей команде в мире, а также уверенность в тренере, в том, что он может настроить их нужным образом, в каждом большом матче он создает проблемы сопернику.

Они выглядели лучше в матчах против "Ливерпуля" и "Арсенала", и я думаю, что с точки зрения создания проблем сопернику они были лучше и на этот раз.

У "Челси" есть много поводов для радости. Можно вернуться к вопросу о владельцах и о том, сколько они потратили, но что касается Почеттино и молодых игроков, то есть большой оптимизм по поводу того, что они могут конкурировать с лучшими командами, а сам тренер - с лучшими тренерами", - сказал бывший игрок "Ливерпуля".

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Источник:
bbc
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