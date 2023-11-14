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Александер-Арнольд: Я восхищаюсь Стоунзом

Англия

Защитник восхищается своим колегой

Александер-Арнольд: Я восхищаюсь Стоунзом

Фото: twitter.com/LFC

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд с восхищением высказался о футболисте "Манчестер Сити" Джоне Стоунзе.

"Я думаю, что как футболист, исполняющий инвертированную роль, или как бы люди её не называли, Джон Стоунз является примером на этой позиции и тем, на кого стоит обращать внимание.

Он исключительный, и я долгое время восхищаюсь его игрой. Я смотрю много роликов с его действиями, и даже, когда я наблюдаю за игрой "Манчестер Сити", я сижу и сосредотачиваюсь на нём", — приводит слова Александер-Арнольда Daily Mail.

Напомним, в нынешнем сезоне Стоунз принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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