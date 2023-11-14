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Александер-Арнольд: Я восхищаюсь Стоунзом
Защитник восхищается своим колегой
Фото: twitter.com/LFC
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд с восхищением высказался о футболисте "Манчестер Сити" Джоне Стоунзе.
"Я думаю, что как футболист, исполняющий инвертированную роль, или как бы люди её не называли, Джон Стоунз является примером на этой позиции и тем, на кого стоит обращать внимание.
Он исключительный, и я долгое время восхищаюсь его игрой. Я смотрю много роликов с его действиями, и даже, когда я наблюдаю за игрой "Манчестер Сити", я сижу и сосредотачиваюсь на нём", — приводит слова Александер-Арнольда Daily Mail.
Напомним, в нынешнем сезоне Стоунз принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
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