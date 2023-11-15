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Тоттенхэм попытается усилить нападение в зимнее трансферное окно
Кандидаты уже есть
Фото: twitter.com/juventusfc
Руководство "Тоттенхэма" рассматривает варианты усиления нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом пишет Caught Offside.
По данным источника, основными кандидатами являются Сантьяго Хименес ("Фейеноорд") и Душан Влахович ("Ювентус"). Приоритет отдаётся мексиканскому нападающему, в то время как серб является лишь альтернативным вариантом.
В текущем сезоне Хименес провёл за "Фейеноорд" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами.
Влахович провёл 10 игр за "Ювентус" и сумел забить четыре мяча, а также оформил один ассист.
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