Тоттенхэм попытается усилить нападение в зимнее трансферное окно

Руководство "Тоттенхэма" рассматривает варианты усиления нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом пишет Caught Offside.

По данным источника, основными кандидатами являются Сантьяго Хименес ("Фейеноорд") и Душан Влахович ("Ювентус"). Приоритет отдаётся мексиканскому нападающему, в то время как серб является лишь альтернативным вариантом.

В текущем сезоне Хименес провёл за "Фейеноорд" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Влахович провёл 10 игр за "Ювентус" и сумел забить четыре мяча, а также оформил один ассист.