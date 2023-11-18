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Двое игроков Манчестер Юнайтед получили травмы на играх сборных

Англия

Андре Онана и Маркус Рашфорд получили травмы

Двое игроков Манчестер Юнайтед получили травмы на играх сборных

talkSport

UA-Футбол
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По информации talkSport, голкипер и нападающий "Манчестер Юнайтед" получили травмы во время участие в играх своих национальных сборных.

Андре Онана вышел в стартовом составе сборной Камеруна в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0), на 81-й минуте игры голкипер был вынужден покинуть поле.

В свою очередь, Маркус Рашфорд врезался в игрока "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда во время поединка отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (2:0), после чего нападающий не смог продолжить игру и был заменён.

На текущий момент сроки восстановления футболистов неизвестны.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Андре Онана
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Источник:
talkSport
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