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Двое игроков Манчестер Юнайтед получили травмы на играх сборных
Андре Онана и Маркус Рашфорд получили травмы
talkSport
По информации talkSport, голкипер и нападающий "Манчестер Юнайтед" получили травмы во время участие в играх своих национальных сборных.
Андре Онана вышел в стартовом составе сборной Камеруна в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0), на 81-й минуте игры голкипер был вынужден покинуть поле.
В свою очередь, Маркус Рашфорд врезался в игрока "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда во время поединка отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (2:0), после чего нападающий не смог продолжить игру и был заменён.
На текущий момент сроки восстановления футболистов неизвестны.
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