Двое игроков Манчестер Юнайтед получили травмы на играх сборных

По информации talkSport, голкипер и нападающий "Манчестер Юнайтед" получили травмы во время участие в играх своих национальных сборных.

Андре Онана вышел в стартовом составе сборной Камеруна в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0), на 81-й минуте игры голкипер был вынужден покинуть поле.

В свою очередь, Маркус Рашфорд врезался в игрока "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда во время поединка отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Мальтой (2:0), после чего нападающий не смог продолжить игру и был заменён.

На текущий момент сроки восстановления футболистов неизвестны.