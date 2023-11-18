Полузащитник Арсенала Партей встретился с представителями Ювентуса. Трансфер может состояться уже в январе

Полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей вместе со своими агентами провел встречу с представителями туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Foot Mercato.

Стороны обсуждали возможный переход уже в ближайшем трансферном окне. Пока неизвестно, о чем договорились Партей из Бьянконерри.

В этом сезоне на счету полузащитника всего пять матчей. Он получил травму в конце августа, а после выхода из лазарета в октябре снова получил повреждение. Его возвращение на поле ожидается в следующем году.

Партей выступает за "Арсенал" с октября 2020 года. Тогда он перешел из "Атлетико" за 50 миллионов евро.