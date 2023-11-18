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Полузащитник Арсенала Партей встретился с представителями Ювентуса. Трансфер может состояться уже в январе

Англия

В этом сезоне хавбек почти не играл

Полузащитник Арсенала Партей встретился с представителями Ювентуса. Трансфер может состояться уже в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей вместе со своими агентами провел встречу с представителями туринского "Ювентуса". Об этом сообщает Foot Mercato.

Стороны обсуждали возможный переход уже в ближайшем трансферном окне. Пока неизвестно, о чем договорились Партей из Бьянконерри.

В этом сезоне на счету полузащитника всего пять матчей. Он получил травму в конце августа, а после выхода из лазарета в октябре снова получил повреждение. Его возвращение на поле ожидается в следующем году.

Партей выступает за "Арсенал" с октября 2020 года. Тогда он перешел из "Атлетико" за 50 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Томас Партей
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