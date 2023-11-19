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Холанд сможет сыграть против Ливерпуля. Травма оказалась несерьезной

Англия

Но матч сборной Норвегии пропустит

Холанд сможет сыграть против Ливерпуля. Травма оказалась несерьезной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Нападающий Эрлинг Холанд травмировался в расположении сборной Норвегии и заранее покинул сбор команды. Однако повреждение оказалось несерьезным.

Как сообщает Фабрицио Романо, форвард будет физически готов к следующему поединку "Манчестер Сити". "Горожане" в субботу сыграют матч против "Ливерпуля" в рамках АПЛ.

Холанд принял участие в товарищеской встрече сборной Норвегии против Фарерских островов 16 ноября. Он провел на поле второй тайм. Позже стало известно, что он пропустит заключительный матч отбора на ЧЕ-2024 против Шотландии 19 ноября.

Однако норвежцы все равно упустили любые шансы выйти на континентальное первенство. По итогам матчей последнего тура в группе A могут произойти только перемены между первым и вторым, а также третьим и четвертым местами.

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Норвегия Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
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