Холанд сможет сыграть против Ливерпуля. Травма оказалась несерьезной

Нападающий Эрлинг Холанд травмировался в расположении сборной Норвегии и заранее покинул сбор команды. Однако повреждение оказалось несерьезным.

Как сообщает Фабрицио Романо, форвард будет физически готов к следующему поединку "Манчестер Сити". "Горожане" в субботу сыграют матч против "Ливерпуля" в рамках АПЛ.

Холанд принял участие в товарищеской встрече сборной Норвегии против Фарерских островов 16 ноября. Он провел на поле второй тайм. Позже стало известно, что он пропустит заключительный матч отбора на ЧЕ-2024 против Шотландии 19 ноября.

Однако норвежцы все равно упустили любые шансы выйти на континентальное первенство. По итогам матчей последнего тура в группе A могут произойти только перемены между первым и вторым, а также третьим и четвертым местами.