В АПЛ изменят распределение призовых с сезона-2025/26: доходы топ-клубов вырастут на десятки миллионов

Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Сити", выиграв последний чемпионат Англии, получил около 161,3 млн фунтов, тогда как "Саутгемптон", занявший последнюю строчку, - 100,3 млн.

С сезона-2025/26 соотношение собираются изменить и от модели "1,6 к 1" перейти к схеме "1,8 к 1". Соответственно, существенно увеличатся доходы и других команд, занявших верхние строчки.

Согласно оценкам газеты, речь идет о десятках миллионов фунтов. Изменение пропорций продиктовано ростом международных доходов лиги, а также корректировкой индекса потребительских цен.