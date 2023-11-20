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В АПЛ изменят распределение призовых с сезона-2025/26: доходы топ-клубов вырастут на десятки миллионов
Существенно увеличатся доходы и других команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Как сообщает The Telegraph, "Манчестер Сити", выиграв последний чемпионат Англии, получил около 161,3 млн фунтов, тогда как "Саутгемптон", занявший последнюю строчку, - 100,3 млн.
С сезона-2025/26 соотношение собираются изменить и от модели "1,6 к 1" перейти к схеме "1,8 к 1". Соответственно, существенно увеличатся доходы и других команд, занявших верхние строчки.
Согласно оценкам газеты, речь идет о десятках миллионов фунтов. Изменение пропорций продиктовано ростом международных доходов лиги, а также корректировкой индекса потребительских цен.
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