Глава английских судей дал новые рекомендации арбитрам и ВАР

Глава английских судей Говард Уэбб попросил судей ВАР чаще вмешиваться в моменты с легкими контактами в штрафной площади и изучать их на предмет возможного назначения пенальти.

Он попросил видеорефери активнее привлекать внимание главных судей к подобным эпизодам, даже если речь идет о минимальных контактах.

Новые рекомендации были предоставлены на встрече судей и официальных лиц в Лафборо. Там также обсуждали вопросы взаимодействия тренеров и официальных лиц.

Так, арбитрам напомнили, что важно показывать желтые карточки за несогласие с их решениями. Это продиктовано резким ростом в этом сезоне количества инцидентов в технических зонах с участием тренеров.

По данным PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе, количество случаев несогласия игроков с решениями судей выросло более чем вдвое - 347 инцидентов по сравнению со 165 на этом же этапе прошлого сезона. В случае с тренерами рост еще значительнее, эпизоды с их участием участились почти вчетверо - с 35 до 126.

Уэбб также сказал судьям, что они должны решительно реагировать на эпизоды, когда игроки выпрашивают карточки для соперников, делая взмах в воздухе воображаемой карточкой. Рекомендовано чаще давать желтые за подобное поведение.