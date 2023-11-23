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Фил Фоден имеет шанс взять на себя лидерскую роль в команде Пепа Гвардиолы
Главный тренер Ман Сити выражает уверенность в потенциале Фодена как наследник Месси, Гетце и Силвы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фоден в 17 лет поразил мир своей игрой на поле, он имеет впечатляющий трофейный опыт, выиграв пять титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Тем не менее, по словам экспертов, он должен убедить своего тренера в своей способности стать капитаном команды, особенно при отсутствии Де Брюйне.
Напомним, Де Брюйне получил травму подколенного сухожилия в начале сезона в Бернли в августе. Повреждение требовало операции и отсутствия игрока до нового года.
Гвардиан отметил, что Фоден имеет большой потенциал стать наследником великих имен, которые ранее играли под руководством Гвардиолы, таких как Месси, Гетце и Силва. Сможет ли молодой талантливый игрок взять на себя эту важную роль в команде, время покажет. Но одно уже известно - Фил Фоден готов к большим вызовам на поле, и это может стать началом новой эры для Манчестер Сити
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