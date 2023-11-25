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Эвертон - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко и компания готовы творить новую сенсацию
Getty Images / Global Images Ukraine
После непростой победы над "Кристал Пэлас" перед международным перерывом подопечные Шона Дайча получили немало комплиментов от британской прессы и теперь от них ожидания куда более высокие, чем несколько недель назад, особенно учитывая снятие 10 очков у "ирисок".
Матч против "Манчестер Юнайтед" обещает также быть непростым, но к нему "Эвертон" подходит в хорошей форме. Есть все шансы на сенсацию, если поражение манкунианцев вообще можно назвать сенсацией.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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