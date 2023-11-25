Эвертон - Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После непростой победы над "Кристал Пэлас" перед международным перерывом подопечные Шона Дайча получили немало комплиментов от британской прессы и теперь от них ожидания куда более высокие, чем несколько недель назад, особенно учитывая снятие 10 очков у "ирисок".

Матч против "Манчестер Юнайтед" обещает также быть непростым, но к нему "Эвертон" подходит в хорошей форме. Есть все шансы на сенсацию, если поражение манкунианцев вообще можно назвать сенсацией.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 26 ноября.

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