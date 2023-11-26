Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.11.2023

Английская Премьер-лига, 13 тур

26 ноября, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Рис Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Астон Вілла Смотреть трансляцию

На вершине турнирной таблицы АПЛ очень велика плотность. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" находятся в первой пятерке турнира – обе команды вполне серьезно претендуют на зону Лиги чемпионов. Однако у "шпор" начался небольшой спад, а "львы" на выезде играют крайне неудачно. Сегодня один из этих негативных компонентов нивелируется.

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Новости Тоттенхэма

После ухода Почеттино "шпоры" впервые замечательно стартовали в сезоне. Команда определенный промежуток времени даже лидировала в АПЛ. Был отрезок, когда за девять матчей удалось выиграть восемь и только однажды сыграть вничью – против “Арсенала”. Однако в последних двух поединках результаты лондонцев не впечатляют.

6 ноября "Тоттенхэм" дома разгромно уступил "Челси" в рамках дерби. При том что именно подопечные Постекоглу первыми забили в этой встрече, однако дальше остались в меньшинстве, а практически весь второй тайм доигрывали вдевятером. В прошлом туре еще и "Вулверхэмптон" победил "шпор". Сценарий похожий: забитый гол на первых минутах матча, а дальше поражение. Только удалений не было. Однако пропущенные на 90+1 и на 90+7 минутах – это очень больно.

Кадры хозяев

Удоги предыдущий матч пропускал из-за дисквалификации за удаление, но сегодня он сыграет. Однако Ромеро должен пропустить три поединка за прямую красную, так что пока он не помощник команде. Так же как и Биссума – у него перебор желтых. Кроме них травмированы: Ришарлисон, Перишич, Соломон, Мэддисон, Сессеньон, Сарр, ван де Вен. Проблем у "шпор" очень много.

Новости Астон Виллы

Дома "львы" играют прекрасно. Они победили во всех шести матчах на "Вилла Парк" в этом сезоне АПЛ. По показателю 100% результата на собственном поле равен им только "Ливерпуль" (тоже 6/6). А вот с выездными поединками проблема. В гостях подопечные Эмери набрали всего семь очков из 18-ти возможных. По этому показателю они 13 в чемпионате.

К примеру, в прошлом матче на выезде "Астон Вилла" проиграла "Ноттингем Форест". И нельзя сказать, что "львы" плохо играли, однако у "лесников" была безумная реализация. По голу в начале каждого из таймов решили судьбу этого матча. А вот после возвращения на родной стадион "Вилла" сразу победила. Два гола в первом тайме против "Фулхэма", еще один был после перерыва – три очка в кармане.

Кадры гостей

У "львов" проблем с составом меньше, однако они тоже есть. Остаются полностью недоступными для Эмери Буэндиа, Траоре, Кэша, Карлоса и лидера защиты Мингс. Также под вопросом форма Рэмзи, который только что вернулся после перелома. А вот Мартинес, Макгинн, Бэйли и Дзаньоло залечили свои проблемы.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

11.11. Вулвергемптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

06.11. Тоттенхэм – Челси 1:4 (АПЛ)

27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)

23.10. Тоттенхэм – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

07.10. Лутон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

12.11. Астон Вилла – Фулхэм 3:1 (АПЛ)

09.11. Астон Вилла – АЗ Алкмар 2:1 (ЛЕ)

05.11. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)

26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (ЛЕ)

Последние пять личных встреч между командами

13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

03.10.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

19.05.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 13 9 3 1 27 - 10 30 2 Манчестер Сити 13 9 2 2 33 - 13 29 3 Ливерпуль 13 8 4 1 28 - 11 28 4 Тоттенхэм 12 8 2 2 24 - 15 26 5 Астон Вилла 12 8 1 3 29 - 17 25 6 Ньюкасл 13 7 2 4 31 - 14 23 7 Брайтон 13 6 4 3 28 - 23 22 8 Манчестер Юнайтед 12 7 0 5 13 - 16 21 9 Вест Хэм Юнайтед 13 6 2 5 23 - 23 20 10 Челси 13 4 4 5 22 - 20 16 11 Брентфорд 13 4 4 5 19 - 18 16 12 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16 - 20 15 13 Кристал Пэлас 13 4 3 6 13 - 18 15 14 Эвертон 12 4 2 6 14 - 17 14 15 Ноттингем Форест 13 3 4 6 16 - 21 13 16 Фулхэм 12 3 3 6 10 - 20 12 17 Борнмут 13 3 3 7 14 - 28 12 18 Лутон Таун 13 2 3 8 12 - 23 9 19 Шеффилд Юнайтед 13 1 2 10 11 - 34 5 20 Бернли 13 1 1 11 10 - 32 4

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла

Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football

Слишком порезанный состав у "шпор". Как бы они хорошо ни выглядели раньше, однако сейчас у них нет возможностей для того, чтобы держать высокую планку на протяжении всего матча. Однако и "Астон Вилла" в гостях смотрится очень плохо. Потому можно поставить на два результата. Прогноз 1: Победа “Тоттенхэма” в первом тайме (Кф 2,98); прогноз 2: ничья (Кф 3,85).