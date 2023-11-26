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Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.11.2023
Соседи по турнирной таблице в борьбе за чемпионство
Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"
Английская Премьер-лига, 13 тур
26 ноября, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Рис Джонс
Прямая трансляция: Setanta Sports
На вершине турнирной таблицы АПЛ очень велика плотность. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" находятся в первой пятерке турнира – обе команды вполне серьезно претендуют на зону Лиги чемпионов. Однако у "шпор" начался небольшой спад, а "львы" на выезде играют крайне неудачно. Сегодня один из этих негативных компонентов нивелируется.
Новости Тоттенхэма
После ухода Почеттино "шпоры" впервые замечательно стартовали в сезоне. Команда определенный промежуток времени даже лидировала в АПЛ. Был отрезок, когда за девять матчей удалось выиграть восемь и только однажды сыграть вничью – против “Арсенала”. Однако в последних двух поединках результаты лондонцев не впечатляют.
6 ноября "Тоттенхэм" дома разгромно уступил "Челси" в рамках дерби. При том что именно подопечные Постекоглу первыми забили в этой встрече, однако дальше остались в меньшинстве, а практически весь второй тайм доигрывали вдевятером. В прошлом туре еще и "Вулверхэмптон" победил "шпор". Сценарий похожий: забитый гол на первых минутах матча, а дальше поражение. Только удалений не было. Однако пропущенные на 90+1 и на 90+7 минутах – это очень больно.
Кадры хозяев
Удоги предыдущий матч пропускал из-за дисквалификации за удаление, но сегодня он сыграет. Однако Ромеро должен пропустить три поединка за прямую красную, так что пока он не помощник команде. Так же как и Биссума – у него перебор желтых. Кроме них травмированы: Ришарлисон, Перишич, Соломон, Мэддисон, Сессеньон, Сарр, ван де Вен. Проблем у "шпор" очень много.
Новости Астон Виллы
Дома "львы" играют прекрасно. Они победили во всех шести матчах на "Вилла Парк" в этом сезоне АПЛ. По показателю 100% результата на собственном поле равен им только "Ливерпуль" (тоже 6/6). А вот с выездными поединками проблема. В гостях подопечные Эмери набрали всего семь очков из 18-ти возможных. По этому показателю они 13 в чемпионате.
К примеру, в прошлом матче на выезде "Астон Вилла" проиграла "Ноттингем Форест". И нельзя сказать, что "львы" плохо играли, однако у "лесников" была безумная реализация. По голу в начале каждого из таймов решили судьбу этого матча. А вот после возвращения на родной стадион "Вилла" сразу победила. Два гола в первом тайме против "Фулхэма", еще один был после перерыва – три очка в кармане.
Кадры гостей
У "львов" проблем с составом меньше, однако они тоже есть. Остаются полностью недоступными для Эмери Буэндиа, Траоре, Кэша, Карлоса и лидера защиты Мингс. Также под вопросом форма Рэмзи, который только что вернулся после перелома. А вот Мартинес, Макгинн, Бэйли и Дзаньоло залечили свои проблемы.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
- 11.11. Вулвергемптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
- 06.11. Тоттенхэм – Челси 1:4 (АПЛ)
- 27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:2 (АПЛ)
- 23.10. Тоттенхэм – Фулхэм 2:0 (АПЛ)
- 07.10. Лутон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 12.11. Астон Вилла – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
- 09.11. Астон Вилла – АЗ Алкмар 2:1 (ЛЕ)
- 05.11. Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
- 29.10. Астон Вилла – Лутон 3:1 (АПЛ)
- 26.10. АЗ Алкмар – Астон Вилла 1:4 (ЛЕ)
Последние пять личных встреч между командами
13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
03.10.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
19.05.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2
|Манчестер Сити
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|7
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15
|Ноттингем Форест
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|17
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|18
|Лутон Таун
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|19
|Шеффилд Юнайтед
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|20
|Бернли
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла
Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football
Слишком порезанный состав у "шпор". Как бы они хорошо ни выглядели раньше, однако сейчас у них нет возможностей для того, чтобы держать высокую планку на протяжении всего матча. Однако и "Астон Вилла" в гостях смотрится очень плохо. Потому можно поставить на два результата. Прогноз 1: Победа “Тоттенхэма” в первом тайме (Кф 2,98); прогноз 2: ничья (Кф 3,85).
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