Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Настоящий пенсионер. Тьяго Силва установил уникальный рекорд Челси
Предыдущее достижение держалось более 75 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 13 тура Английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и "Челси" все 90 минут провел центральный защитник "пенсионеров" Тьяго Силва.
Бразилец стал самым возрастным полевым футболистом лондонцев в истории в возрасте 39 лет и 64 дней. По этому показателю он опередил Дика Спенса (39 лет, 57 дней), являвшегося рекордсменом с 1947 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
В общей сложности для Силвы этот матч стал 13 в текущем сезоне АПЛ. Он во всех поединках вышел в основу и ни разу не был заменен.
Однако "пенсионеры" все равно потерпели разгромное поражение. На данный момент "Челси" находятся на 10 месте АПЛ с 16 очками в активе.
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще 1070 россиян. Генштаб опубликовал данные потерь оккупантов за минувшие сутки
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Динамо Киев - Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 25.11.2023
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО