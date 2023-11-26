Настоящий пенсионер. Тьяго Силва установил уникальный рекорд Челси

Во вчерашнем матче 13 тура Английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и "Челси" все 90 минут провел центральный защитник "пенсионеров" Тьяго Силва.

Бразилец стал самым возрастным полевым футболистом лондонцев в истории в возрасте 39 лет и 64 дней. По этому показателю он опередил Дика Спенса (39 лет, 57 дней), являвшегося рекордсменом с 1947 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

В общей сложности для Силвы этот матч стал 13 в текущем сезоне АПЛ. Он во всех поединках вышел в основу и ни разу не был заменен.

Однако "пенсионеры" все равно потерпели разгромное поражение. На данный момент "Челси" находятся на 10 месте АПЛ с 16 очками в активе.