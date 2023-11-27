Осимхен допускает переход в Челси. Форвард Наполи - главная цель "синих" этой зимой

Как утверждает The Telegraph, "Челси" будут искать нападающего зимой, и игрок "Наполи" Виктор Осимхен станет их главной целью.

Ожидается, что нигерийский футболист будет не против того, чтобы присоединиться к лондонцам. Заплатить за него придется более 100 млн фунтов - это может осложнить заключение сделки в январе.

В текущем сезоне Осимхен забил 6 голов за 9 матчей в Серии А.