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Осимхен допускает переход в Челси. Форвард Наполи - главная цель "синих" этой зимой

Англия

Челси намерен подписать Виктора Осимхена

Осимхен допускает переход в Челси. Форвард Наполи - главная цель "синих" этой зимой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как утверждает The Telegraph, "Челси" будут искать нападающего зимой, и игрок "Наполи" Виктор Осимхен станет их главной целью.

Ожидается, что нигерийский футболист будет не против того, чтобы присоединиться к лондонцам. Заплатить за него придется более 100 млн фунтов - это может осложнить заключение сделки в январе.

В текущем сезоне Осимхен забил 6 голов за 9 матчей в Серии А.

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Челси (Лондон) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
telegraph
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