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Главная цель МЮ на лето - Силва из Бенфики. Отступные 20-летнего защитника - 100 млн евро
Манчестер Юнайтед хочет купить защитника Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Бенфики" Антониу Силву.
20-летний игрок сборной Португалии - приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
"Манчестер Юнайтед" уже интересуется деталями контракта игрока, рассчитанного до 2027 года. Отступные Силвы в 2024 году - 100 млн евро.
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