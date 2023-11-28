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Главная цель МЮ на лето - Силва из Бенфики. Отступные 20-летнего защитника - 100 млн евро

Англия

Манчестер Юнайтед хочет купить защитника Бенфики

Главная цель МЮ на лето - Силва из Бенфики. Отступные 20-летнего защитника - 100 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Бенфики" Антониу Силву.

20-летний игрок сборной Португалии - приоритетная цель манкунианцев на лето 2024 года, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

"Манчестер Юнайтед" уже интересуется деталями контракта игрока, рассчитанного до 2027 года. Отступные Силвы в 2024 году - 100 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
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