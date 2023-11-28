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Родриго Бентанкур не будет играть два с половиной месяца

Англия

Полузащитник получил травму голеностопного сустава

Родриго Бентанкур не будет играть два с половиной месяца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур получил серьезную травму голеностопного сустава, из-за этого он будет отсутствовать два с половиной месяца.

Игрок получил повреждение во время игры с Астон Виллой, когда ему сделал подкат Мэтти Кэш. Повреждение футболиста требует длительного периода реабилитации.

Тренер Анже Постекоглу оказался в сложный ситуации, поскольку ему придется играть без девяти игроков из основного состава.

"Это последнее, что нам нужно - еще одна травма. У нас восемь игроков, которые получили травму, Бентанкур девятый. На этой неделе мы также потеряли Эшли Филлипса. Это просто ситуация, в которой мы находимся сейчас"

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Источник:
theathletic
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