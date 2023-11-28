Родриго Бентанкур не будет играть два с половиной месяца

Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур получил серьезную травму голеностопного сустава, из-за этого он будет отсутствовать два с половиной месяца.

Игрок получил повреждение во время игры с Астон Виллой, когда ему сделал подкат Мэтти Кэш. Повреждение футболиста требует длительного периода реабилитации.

Тренер Анже Постекоглу оказался в сложный ситуации, поскольку ему придется играть без девяти игроков из основного состава.