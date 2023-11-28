Игрок Диназа, который ударил судью, получил шесть месяцев дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своём заседании рассмотрел эпизод в матче 15-го тура Первой лиги "Горняк-Спорт" - "Диназ" (2:0), в котором игрок вышгородцев Вячеслав Шевченко ударил судью после того, как получил красную карточку.

КДК дисквалифицировал футболиста на 6 месяцев.

Напомним, что за похожее нарушение в прошлом сезоне КДК также отстранил и защитника "Полесья" Вадима Червака. Впрочем, после того как футболист принес извинения, срок дисквалификации был сокращен. Сейчас Червак играет в УПЛ за "Металлист 1925".