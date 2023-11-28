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Игрок Диназа, который ударил судью, получил шесть месяцев дисквалификации
КДК вынес свое решение по скандальному эпизоду
Фото: Професіональна футбольна ліга України
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своём заседании рассмотрел эпизод в матче 15-го тура Первой лиги "Горняк-Спорт" - "Диназ" (2:0), в котором игрок вышгородцев Вячеслав Шевченко ударил судью после того, как получил красную карточку.
КДК дисквалифицировал футболиста на 6 месяцев.
Напомним, что за похожее нарушение в прошлом сезоне КДК также отстранил и защитника "Полесья" Вадима Червака. Впрочем, после того как футболист принес извинения, срок дисквалификации был сокращен. Сейчас Червак играет в УПЛ за "Металлист 1925".
Интересно, что Шевченко после своего поступка в интервью говорил о том, что
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