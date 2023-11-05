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Нападающий Диназа – о стычке с арбитром: Жалею только, что не ударил сильнее

Первая лига

Говорит, что не боится длительной дисквалификации

Нападающий Диназа – о стычке с арбитром: Жалею только, что не ударил сильнее

Фото: Професіональна футбольна ліга України

Новина українською
Новина українською

Нападающий “Диназа” Вячеслав Шевченко прокомментировал свой поступок в матче Первой лиги против “Горняка-Спорт”. Тогда он ударил арбитра головой в грудь после того, как получил удаление.

– Вячеслав, что произошло в том моменте с арбитром, почему была такая реакция от вас?

– Это все произошло, конечно, из-за пристрастного судейства. Я просто не мог на это смотреть - как молодых ребят, которые только начинают играть в футбол, какой-то... со свистком просто "убивает", и издевается над ними.

Я уважаю судей, со многими общаюсь лично, и за всю свою карьеру я не помню от себя таких случаев по отношению к судьям. Но в этой ситуации я сожалею только об одном – что не ударил сильнее, чтобы он хорошо запомнил, что нельзя так судить.

– Я так понимаю, что красную он вам показал за разговоры. Что вы ему говорили и что он отвечал вам?

– Сначала он показал мне желтую, после того, как я ему сказал: "Давай, немного внимательнее!". И во второй раз я метрах в 20 от него просто прокомментировал его действия: "Сколько уже можно свистеть?". Арбитр просто искал момент, чтобы удалить меня. После красной карточки ни за что у меня просто не выдержали нервы.

– Что вам сказал Головко после матча?

– Борисович не комментировал этот момент, мы разбирали только игру.

– После матча не общались с арбитром?

– Хотелось пообщаться, но их выводили после такой игры под охраной, успел ему только сказать, что он вор! Пусть этот матч и его действия будут на его совести.

– Вас в команде уже называют Зиданом?

– До Зидана мне еще далеко, он нокаутировал, а я лишь немного задел.

– Клуб вас оштрафовал?

– Еще не было клубного заседания. Я считаю, что оштрафовать меня должны обязательно! Я никогда не позволил бы себе так поступить, если бы мне было меньше лет. А так, я к каждой игре отношусь, как к последней, и очень серьезно и эмоционально все чувствую

– И последний вопрос. Не боитесь ли вы, что из-за этого поступка можете получить длительную дисквалификацию, из-за которой можете закончить карьеру?

– Не боюсь, и надеюсь, что дисквалификация будет справедливой, учитывая, что я не применял руки. Поживем-увидим”, – сказал Шевченко.

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Вячеслав Шевченко Диназ (Вышгород)
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Источник:
УФ
Комментарии
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Черноморец чемпион (Одесса)
05.11.2023 в 17:02
Нужно жёстко наказывать за такое иначе все подумают что так можно! Даже если судья не прав так себя вести нельзя
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Комментарии 2
Черноморец чемпион (Одесса)
05.11.2023 в 17:02
Нужно жёстко наказывать за такое иначе все подумают что так можно! Даже если судья не прав так себя вести нельзя
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1
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ukatan (Харьковская обл.)
05.11.2023 в 16:30
Годик дисквалификации - это будет справедливо.
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