Английский клуб потерял интерес к покупке Мбаппе

"Ливерпуль" который ранее интересовался нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе потерять интерес до этого трансфера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, трансфер француза на текущий момент не является приоритетным для "Ливерпуля".

❗️Been told that Liverpool is NOT pushing for Kylian #Mbappé. His transfer in summer 2024 ist not an issue at this stage. #LFC



➡️ #PSG, still totally relaxed as they are financially secured (contractually) for his possible departure

➡️ Real Madrid is still the most realistic… pic.twitter.com/GokRb13Avf