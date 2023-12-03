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Гвардиола готовит фанатов Манчестер Сити к плохим временам: Это ненормально столько побеждать
Тренер обратился к болельщикам
Фото: твиттер France Football
"Манчестер Сити" продолжает проживать яркий период в своей истории. Клуб уже много лет подряд выигрывает по несколько трофеев за сезон.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола пытается объяснить болельщикам, что такой праздник не может длиться вечность.
Мы много выиграли, и в будущем поймите, что это исключение. Это ненормально выиграть Трэбл, или пять чемпионств за шесть лет.
Продолжайте наслаждаться, но когда наступят плохие моменты этого или следующего сезона, вы должны быть рядом.
Прямо сейчас "горожане" располагаются на втором месте АПЛ. Сегодня они сыграют матч с "Тоттенхэмом". Начало в 18:30.
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