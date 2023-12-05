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Арбитра Хупера, который сорвал атаку Сити на 94-й минуте матча с Тоттенхэмом, не отстранят от матчей
Саймон Хупер не будет отстранен
Фото: Getty Images
Судью, который сорвал атаку "Ман Сити", не отстранят от ближайших матчей АПЛ.
Напомним, на 94-й минуте матча 14-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (3:3) Эмерсон сфолил на Эрлинзе Холанде. Арбитр Саймон Хупер сначала не остановил игру, но через несколько секунд дал свисток, помешав Джеку Грилишу выбежать один на один к воротам "Тоттенхэма". За эмоциональные споры с арбитром в этом эпизоде Холанд получил желтую карточку.
По информации Sky Sports, этот эпизод был расценен как ошибка судьи не в пользу "Манчестер Сити", вызванная человеческим фактором.
Саймон Хупер не будет отстранен от работы на матче "Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" в среду, 6 декабря.
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