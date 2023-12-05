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Защитник сборной Франции хочет остаться в Манчестер Юнайтед
Позиция футболиста относительно его будущего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересовалась мюнхенская "Бавария". "МЮ" готов был продать Варана за 20-30 млн. евро, но...
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Сейчас Рафаэль хочет продлить контракт со своим клубом. Правда, он сможет передумать в случае, если "Манчестер Юнайтед" не будет рассчитывать на защитника. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Отметим, что нынешний контракт действует до 2025 года. В клубном сезоне 2023/24 Варан сыграл 12 матчей и забил 1 гол.
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Источник:manchester evening news
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