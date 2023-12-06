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Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли ожидать первой победы "шпор" с 27 октября?
Getty Images / Global Images Ukraine
После боевой ничьей против "Манчестер Сити" подопечные Анге Постекоглу наконец получили какой-то положительный буст, благодаря которому имеют все шансы одержать долгожданную победу.
"Вест Хэм" точно нельзя назвать легким соперником, за последние 5 матчей в их активе 4 победы и 1 ничья, но и за этот период у них не было настолько грозных соперников, как "Тоттенхэм".
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 7 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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