Тоттенхэм – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После боевой ничьей против "Манчестер Сити" подопечные Анге Постекоглу наконец получили какой-то положительный буст, благодаря которому имеют все шансы одержать долгожданную победу.

"Вест Хэм" точно нельзя назвать легким соперником, за последние 5 матчей в их активе 4 победы и 1 ничья, но и за этот период у них не было настолько грозных соперников, как "Тоттенхэм".

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 7 декабря.

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