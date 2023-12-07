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Защитник Ливерпуля порвал "кресты" и рискует не сыграть до конца сезона

Англия

Летом у него заканчивается контракт с клубом

Защитник Ливерпуля порвал "кресты" и рискует не сыграть до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предоставил информацию о травмированном защитнике Жоэле Матипе.

"У Матипа разрыв передней крестообразной связки. К сожалению, это то, что я ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Очень жаль", - сказал наставник.

Есть вероятность, что Матип выбыл до конца сезона.

Напомним, камерунец травмировался в воскресном матче с "Фулхэмом" (4:3). В текущем сезоне он сыграл 14 поединков, без результативных действия.

Интересно, что его контракт с "мерсисайдцами" заканчивается в июне 2024 года.

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Юрген Клопп Ливерпуль Жоэль Матип
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Источник:
liverpoolfc.com
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