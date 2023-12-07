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Защитник Ливерпуля порвал "кресты" и рискует не сыграть до конца сезона
Летом у него заканчивается контракт с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предоставил информацию о травмированном защитнике Жоэле Матипе.
"У Матипа разрыв передней крестообразной связки. К сожалению, это то, что я ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Очень жаль", - сказал наставник.
Есть вероятность, что Матип выбыл до конца сезона.
Напомним, камерунец травмировался в воскресном матче с "Фулхэмом" (4:3). В текущем сезоне он сыграл 14 поединков, без результативных действия.
Интересно, что его контракт с "мерсисайдцами" заканчивается в июне 2024 года.
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