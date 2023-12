Трент Александер-Арнольд спустил шорты перед голевым пасом с углового

Ягодицы Трента Александера-Арнольда попали в телетрансляцию матча с "Шеффилдом".

Вчера "Ливерпуль" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0) в матче 15-го тура АПЛ.

В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу Вирджила ван Дейка, Трент приспустил шорты, частично обнажив ягодицы.

Момент попал в телевизионную трансляцию матча.

how didnt he feel the air seeping through his crack pic.twitter.com/0mbHMqsTAD