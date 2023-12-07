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Трент Александер-Арнольд спустил шорты перед голевым пасом с углового

Англия
Обновлено

Ягодицы Трента попали в телетрансляцию матча

Трент Александер-Арнольд спустил шорты перед голевым пасом с углового

скриншот трансляции

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Ягодицы Трента Александера-Арнольда попали в телетрансляцию матча с "Шеффилдом".

Вчера "Ливерпуль" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0) в матче 15-го тура АПЛ.

В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу Вирджила ван Дейка, Трент приспустил шорты, частично обнажив ягодицы.

Момент попал в телевизионную трансляцию матча.

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Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Твиттер
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
07.12.2023 в 14:26
Новина на яку ми всі заслужили
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
07.12.2023 в 14:26
Новина на яку ми всі заслужили
Ответить
0
0

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