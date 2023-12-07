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Трент Александер-Арнольд спустил шорты перед голевым пасом с углового
Ягодицы Трента попали в телетрансляцию матча
скриншот трансляции
Ягодицы Трента Александера-Арнольда попали в телетрансляцию матча с "Шеффилдом".
Вчера "Ливерпуль" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0) в матче 15-го тура АПЛ.
В первом тайме перед подачей углового, который привел к голу Вирджила ван Дейка, Трент приспустил шорты, частично обнажив ягодицы.
Момент попал в телевизионную трансляцию матча.
how didnt he feel the air seeping through his crack pic.twitter.com/0mbHMqsTAD— ˣ (@crakcgud) December 6, 2023
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Источник:Твиттер
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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