Салах оформил юбилейный 200-й мяч за Ливерпуль

Мохаммед Салах оформил свой 200-й юбилейный мяч за "Ливерпуль", 150 из которых было забито в АПЛ. Произошло это сегодня в выездном матче против "Кристал Пэлеса". Египтянин сравнял счет на 76-й минуте матча с передачи Джонса. Для этого ему понадобилось провести 327 матчей за клуб.

Вингер присоединился к "Ливерпулю" в 2017-м году за 42 млн евро. Первый клуб Салаха в Премьер-лиге - "Челси", в который он перешел в январе 2014-го года.

В этом сезоне лидер "мерсисайдцев" принял участие в 21-м поединке, где забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.