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Салах оформил юбилейный 200-й мяч за Ливерпуль
150 из них забито в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Мохаммед Салах оформил свой 200-й юбилейный мяч за "Ливерпуль", 150 из которых было забито в АПЛ. Произошло это сегодня в выездном матче против "Кристал Пэлеса". Египтянин сравнял счет на 76-й минуте матча с передачи Джонса. Для этого ему понадобилось провести 327 матчей за клуб.
Вингер присоединился к "Ливерпулю" в 2017-м году за 42 млн евро. Первый клуб Салаха в Премьер-лиге - "Челси", в который он перешел в январе 2014-го года.
В этом сезоне лидер "мерсисайдцев" принял участие в 21-м поединке, где забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
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