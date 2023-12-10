Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Поединок, который должен стать украшением всего 16-го тура Английской Премьер-лиги. Да, обе команды имеют свои проблемы, что "Тоттенхэм", что "Ньюкасл" достаточно нестабильны, а команда Постекоглу вообще в небольшом кризисе.

Однако "Тоттенхэм" имеет очередной шанс вернуться на победный путь, хотя и сделать это против подопечных Эдди Гау не так просто.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 декабря.

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