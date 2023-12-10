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Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Шпоры" не выигрывают уже 5 матчей подряд

Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поединок, который должен стать украшением всего 16-го тура Английской Премьер-лиги. Да, обе команды имеют свои проблемы, что "Тоттенхэм", что "Ньюкасл" достаточно нестабильны, а команда Постекоглу вообще в небольшом кризисе.

Однако "Тоттенхэм" имеет очередной шанс вернуться на победный путь, хотя и сделать это против подопечных Эдди Гау не так просто.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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