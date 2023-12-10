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"Последний шаг всегда самый сложный": Почеттино рассказал, когда вернется конкурент Мудрика
Также речь идет еще об одном летном новичке
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился информацией о сроках восстановления атакующего полузащитника Кристофера Нкунку и центрального хавбека Ромео Лавии.
“Увидим. Последний шаг всегда самый сложный. Они очень близки, но в то же время у нас была небольшая задержка. Однако мы надеемся, что сможем их использовать в ближайшее время”, - сказал Почеттино.
Напомним, что Нкунку и Лавия – это летние приобретения "Челси". Лондонский клуб заплатил за двух футболистов 122,1 млн. евро. Однако из-за травм они еще не сыграли ни в одном официальном матче за "пенсионеров".
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