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"Последний шаг всегда самый сложный": Почеттино рассказал, когда вернется конкурент Мудрика

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Также речь идет еще об одном летном новичке

"Последний шаг всегда самый сложный": Почеттино рассказал, когда вернется конкурент Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился информацией о сроках восстановления атакующего полузащитника Кристофера Нкунку и центрального хавбека Ромео Лавии.

“Увидим. Последний шаг всегда самый сложный. Они очень близки, но в то же время у нас была небольшая задержка. Однако мы надеемся, что сможем их использовать в ближайшее время”, - сказал Почеттино.

Напомним, что Нкунку и Лавия – это летние приобретения "Челси". Лондонский клуб заплатил за двух футболистов 122,1 млн. евро. Однако из-за травм они еще не сыграли ни в одном официальном матче за "пенсионеров".

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Кристофер Нкунку Ромео Лавия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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