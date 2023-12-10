"Последний шаг всегда самый сложный": Почеттино рассказал, когда вернется конкурент Мудрика

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился информацией о сроках восстановления атакующего полузащитника Кристофера Нкунку и центрального хавбека Ромео Лавии.

“Увидим. Последний шаг всегда самый сложный. Они очень близки, но в то же время у нас была небольшая задержка. Однако мы надеемся, что сможем их использовать в ближайшее время”, - сказал Почеттино.

Напомним, что Нкунку и Лавия – это летние приобретения "Челси". Лондонский клуб заплатил за двух футболистов 122,1 млн. евро. Однако из-за травм они еще не сыграли ни в одном официальном матче за "пенсионеров".