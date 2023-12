АПЛ. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1. Острыми шпорами по больным сорокам

Возможно, матч "Тоттенхэм" – "Ньюкасл Юнайтед" не преподносился как центральный в туре, ведь в субботу встречались "Астон Вилла" и "Арсенал" (1:0). Тем не менее, мы точно ждали равный бой, или хотя бы сопротивление от того, кто окажется в роли догоняющего по ходу встречи. Ни один из вариантов в жизнь не воплотился.

"Тоттенхэм" провел первый тайм гораздо конструктивнее "Ньюкасла". Складывалось впечатление, что "джорди" банально не способны поддержать высокий темп, предложенный "шпорами". Моментов у хозяев возникало больше, но в целом игра была открытой, просто "сороки" своими шансами вообще не пользовались. Например, Исак не замкнул в пустые ворота только "благодаря" подкату Дэвиса в последнюю секунду, не наказал "Ньюкасл" лондонцев и за обрезку Джонсона.

