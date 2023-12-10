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АПЛ. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1. Острыми шпорами по больным сорокам
Очень простой поединок для лондонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Возможно, матч "Тоттенхэм" – "Ньюкасл Юнайтед" не преподносился как центральный в туре, ведь в субботу встречались "Астон Вилла" и "Арсенал" (1:0). Тем не менее, мы точно ждали равный бой, или хотя бы сопротивление от того, кто окажется в роли догоняющего по ходу встречи. Ни один из вариантов в жизнь не воплотился.
"Тоттенхэм" провел первый тайм гораздо конструктивнее "Ньюкасла". Складывалось впечатление, что "джорди" банально не способны поддержать высокий темп, предложенный "шпорами". Моментов у хозяев возникало больше, но в целом игра была открытой, просто "сороки" своими шансами вообще не пользовались. Например, Исак не замкнул в пустые ворота только "благодаря" подкату Дэвиса в последнюю секунду, не наказал "Ньюкасл" лондонцев и за обрезку Джонсона.
Ben Davies to the rescue ????— Premier League (@premierleague) December 10, 2023
The defender's vital touch stops Alexander Isak tapping into an empty net ???? #TOTNEW pic.twitter.com/kmkQkZlVfw
Хозяева оказались еще и настойчивее. В середине 45-минутки Удоджи организовал широкую стеночку с Соном: отпасовал на корейца, побежал открываться во вратарскую, где и получил обратную передачу.
Второй гол тоже пришел с правого фланга "Ньюкасла". Триппьер лишь продлил головой заброс на Сона, а затем выкатил лидеру "Тоттенхэма" красную дорожку вдоль лицевой линии – Ришарлисону, как и Удоджи, оставалось просто подставить ногу. Очередной отвратительный перформанс от Кирана в защите и в целом какой-то бесконтактный футбол от "джорди" при обороне.
???? pic.twitter.com/RvwR7FiILx— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 10, 2023
Казалось бы, после перерыва "Ньюкасл" обязан ринуться вперед, попытаться спасти свое положение. Тем не менее, гости, скорее, просто сделали вид. Порро шикарной передачей вывел на удар Ришарлисона, бразилец одним касанием принял мяч, а вторым оформил дубль – снаряд пролетел в домик Дубравке. Почти сразу же "Тоттенхэм" вполне мог добивать "сорок", Джонсон красивым выстрелом проверил на прочность и звонкость штангу.
All of us after Pedro's assist ???? pic.twitter.com/HdlbxbsWic— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 10, 2023
Страдания сменщика Ника Поупа на этом не закончились. Сон Хин Мин ворвался в штрафную, убрал Дубравку на замахе, но был сбит. Мартин нырнул в правильный угол, правда, дотянуться до мяча в рамках приговора от корейца не сумел. "Тоттенхэм" имел шанс забить пятый, однако предпочел пропустить гол престижа от "Ньюкасла". Хейбьерг обрезался, Жоэлинтон размочил счет.
"Тоттенхэм" прервал неудачную серию: 6 матчей подряд подопечные Постекоглу забивали первыми и только сейчас они смогли одержать победу (до этого – 4 поражения, 1 ничья). "Шпоры" заскочили на пятую строчку. Сейчас лондонцы на 3 очка опережают "МЮ" и на 3 очка отстают от "Манчестер Сити".
"Ньюкасл" в прошлом туре проиграл "Эвертону" (3:0), теперь сгорел "Тоттенхэму". У команды Эдди Хау 26 очков (7-е место), столько же, сколько и у "Брайтона", но разница забитых и пропущенных у "чаек" хуже. "Юнайтед" опережает "джорди" на 1 зачетный пункт.
Back to winning ways ???? @SpursOfficial | #TOTNEW pic.twitter.com/f0WwlItfui— Premier League (@premierleague) December 10, 2023
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Тоттенхэм" – "Ньюкасл Юнайтед" 4:1
Голы: Удоджи (26), Ришарлисон (38, 60), Сон (85) – Жоэлинтон (90+1)
"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, Дэвис, Удоджи – Сарр (Хейбьерг, 73), Биссума (Хиль, 86) – Джонсон (Скипп, 86), Кулусевский, Сон (Донли, 90+1) – Ришарлисон (Ло Чельсо, 73)
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка – Триппьер (Крафт, 86), Ласселлс, Шер, Ливраменто (Холл, 74) – Майли, Гимарайнш, Жоэлинтон – Альмирон (Лонгстафф, 64), Исак (Уилсон, 64), Гордон (Ритчи, 74)
Предупреждения: Ромеро (80) – Ласселлс (59), Жоэлинтон (69), Триппьер (83)
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